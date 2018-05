Attestati di rispetto e stima sono arrivati da tutto il mondo del calcio per Gianluigi Buffon, che ha detto addio alla Juventus questa mattina in un'emozionante conferenza stampa. Il suo idolo da bambino, Thomas N'Kono, si è unito al coro sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Il giorno che smetterà, sarà un giorno triste. E' stato il migliore della sua generazione, senza alcun dubbio. E per me, uno dei più grandi di tutti i tempi, non solo per palmares".