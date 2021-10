Gianluigi Buffon, portiere del Parma, parla a Prime Video prima di Zenit-Juventus: "Parma è una parte importantissima della mia vita. Lo è stato nell'adolescenza e in gioventù e lo è adesso. Era la sfida che mi piaceva di più e la rifarei".



SULLA JUVENTUS - "La Juve è una società che va presa con le pinze. Quando tutti pensano che la testa della Juve sia schiacciata, ecco che arriva il colpo di coda".



SU CHIELLINI, BONUCCI E BARZAGLI - "Ci mancheremo sempre. Abbiamo fatto, secondo me, degli anni incredibili e sicuramente siamo stati delle certezze. Chiellini inizia ad essere grande però quando va in campo è sempre due spanne sopra gli altri e allora non capisco quale sia la motivazione del perché dovrebbe smettere di giocare. Ai bravi professori non li devi far smettere di insegnare, ma li fai insegnare un po' di meno perché certe lezioni con alcuni professori fanno crescere gli alunni".