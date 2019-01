Gianluigi Buffon e il Paris Saint-Germain ancora insieme. Il matrimonio tra l'ex portiere di Juventus e Nazionale e il club parigino è destinato a proseguire, almeno per un'altra stagione. "Quando ho giocato per la prima volta contro il figlio di Enrico Chiesa ho pensato fosse il caso di smettere" ha scherzato poco tempo il numero uno dei transalpini. L'idea di ritirarsi, al momento, è molto lontata, con il numero uno del PSG che non alcuna intenzione di appendere i guanti al chiodo. In questa stagione, l'ex estremo difensore della Juventus Buffon ha collezionato 15 presenze con la maglia del PSG tra Ligue 1, Coppa di Francia, Supercoppa francese e Champions League, portando a casa 6 clean sheet. Proprio la Champions continua ad essere il grande obiettivo dell'ex Juventus, un trofeo che non è mai riuscito a conquistare e che vorrebbe portare a casa prima di chiudere una carriera ricca di successi.



RINNOVO - Arrivato la scorsa estate all'ombra della Tour Eiffel, Buffon ha deciso di declinare la prima offerta del PSG, che aveva proposto un biennale, optando per un contratto annuale con opzione per valutare alla fine di questa stagione la condizione fisica. Il classe 1978 ha dimostrato di poter competere ancora ad altissimi livelli ed è pronto a firmare un nuovo contratto con il club francese: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, le parti si incontreranno nelle prossime settimane per formalizzare il prolungamento, con il Paris Saint-Germain che eserciterà l'opzione presente nell'attuale accordo.