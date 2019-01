Gigi Buffon spiega la sensazione provata nell'affrontare i figli di vecchi compagni di squadra, come Thuram e Chiesa: "E' stato bello incontrare i figli di tutti quei compagni ai quali ho voluto veramente bene e ai quali sono legato ancora oggi", spiega il portiere del PSG ed ex capitano della Juventus: "Giocare contro di loro è un regalo della vita, è una piccola gioia. Federico Chiesa? Quando l'ho affrontato, all'inizio ero disorientato. Era la prima volta che giovavo contro il figlio di un mio ex compagno, ho pensato fosse l'ora di smettere".