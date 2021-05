”. A parte il fatto che queste parole poteva pronunciarle, per gratitudine, a una delle tante televisioni italiane, invece di sfogarsi con l’emittente araba belIN Sports,La storia, infatti, si ripete perché già tre anni fa il portierone aveva dato l’addio alla squadra bianconera dove era arrivato all’inizio del secolo. Nel 2018 partì per Parigi, per indossare la maglia del Paris Saint-Germain dove però è rimasto soltanto una stagione, perché poi è tornato alla Juventus, accettando il ruolo di riserva di Szczesny.Evidentemente, però,E guarda caso lo ha dimostrato ieri sera, parando un rigore contro il Sassuolo, meritandosi il voto da migliore in campo in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita con la maglia della Juventus., perché stava emergendo Raul., non in Serie A però, per non trovarsi nel ruolo di avversario della sua Juventus.Scartata l’ipotesi dell’Atalanta,Non a caso il grande Zico che ha dato due addii al calcio, prima in Brasile e poi in Giappone, ripete che soltanto i calciatori muoiono due volte, quando lasciano il campo e poi la terra, per far capire quanto è doloroso il distacco. Buffon, che ha il record di presenze con la nazionale italiana (176) e ha vinto il Mondiale nel 2006,, senza rendersi conto di essere stato fortunato ad arrivare fin qui.Un altro grande del passato, Van Basten, costretto a ritirarsi a 31 anni per i dolori alla caviglia, disse che nella vita c’è un tempo per tutto e voltò pagina. Anche Ibrahimovic, altro grande milanista, come Van Basten sbocciato nell’Ajax, sta facendo i conti con i sempre più frequenti infortuni, anche se ha già strappato un contratto di 7 milioni per la prossima stagione in cui compirà 40 anni. Nemmeno Ibra vuole smettere, come non voleva smettere Totti che non accettava il turnover di Spalletti, con il vantaggio di avere tutta una città dalla sua parte. La verità è che, anche se il fisico era ancora integro e la Juventus non lo avrebbe mai retrocesso a riserva. Questione di classe, la stessa che gli aveva consentito di vincere non uno ma tre Palloni d’oro consecutivi, dopo essere stato campione d’Europa con la Francia e con la Juventus. La classica eccezione che conferma la regola, appunto. E quindi tanti auguri a Buffon. Anche se nemmeno un campione del mondo come lui potrà continuare a parare all’infinito il tempo che avanza. Con qualsiasi maglia e in qualsiasi campionato.