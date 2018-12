"Io ho fatto quell'intervista perché ero fuori dalla grazia di Dio". Così Gigi Buffon sulle frasi all'arbitro Oliver dopo Real-Juventus: "C'era la necessità per le tv di parlare quasi immediatamente. Qualche giorno dopo mi hanno chiesto se avrei ripetuto quanto detto, ma io sapevo già dopo due ore di aver esagerato. Però in quel momento sentivo il bisogno di dire quello. Non dico di aver fatto bene, è stato un esempio sbagliato, ma non potevo dire altro che quello. Domani, se ricapitasse, direi le stesse cose. Poi chiederei scusa all'arbitro. Non c'entra il fatto che pensavo a vincere la Champions o alla mia ultima partita, ma quella era un'impresa calcistica da raccontare ai miei nipoti, ribaltare uno 0-3 a Madrid col Real è una cosa che non fa nessuno e io avrei potuto raccontarlo".

Cosa diresti oggi?"Non ho dubbi. Nel senso che è una situazione, come ho detto anche all'epoca, dubbia e una situazione dubbia al 92' e qualche secondo, dopo una partita simile, con tutto quello che può essere accaduto all'andata, un arbitro con un po' di esperienza non fa quella stessa scelta. Ne sono certo al 100%".