In una lunga intervista rilasciata sui canali del Parma Calcio, Gianluigi Buffon ripercorrendo le tappe della sua lunga carriera, ha parlato così di Parma: "La gente di Parma la ringrazierò sempre. Anche in questi due anni mi ha ridato tanto sotto ogni aspetto. L'unico cruccio è che spero di non averli delusi, perché alla fine sportivamente parlando gli obiettivi erano altri. Personalmente però tra i motivi per i quali son tornato ce ne erano altri molto più importanti del risultato sportivo. Io in quei motivi e per quei motivi ho fatto la scelta di tornare e non son rimasto deluso, son tuttora felicissimo di averla fatta e la rifarei mille volte”.



LACRIME - "Le lacrime sono il risultato di una serie di emozioni. In quel momento erano di dispiacere per non aver regalato a Parma e ai suoi tifosi la Serie A e per l'emozione, nonostante la delusione, di vedere i nostri tifosi che avevano capito lo sforzo profuso e quanto effettivamente ci tenessimo. L'abbraccio finale è stato interminabile, avrei voluto non finisse mai, è stato qualcosa di emozionalmente molto forte".