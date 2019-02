Il portiere del PSG, Gianluigi Buffon ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita della gara vinta per 2-0 contro il Manchester United.



GARA - "Abbiamo fatto diventare facile vincere oggi mettendo nei 90 minuti tutto quello che avevamo, una compattezza fondamentale in questa competizione".



FUTURO - "Il pensiero mio è di continuare a divertirmi come sto facendo e di essere utile alla società e soprattutto ai miei compagni, in campo possibilmente quando vengo chiamato in causa e magari anche fuori se serve. Non è stato mai un problema il contratto a 30 anni, figuriamoci a 41".



RICORDI - "Ho fatto due partite qua (all’Old Trafford), sono rimasto sempre imbattuto, è un bel teatro, e non prendere gol per due gare, una era una finale - purtroppo persa - e oggi vincere un ottavo di finale per 2-0 contro una squadra in salute come era il Manchester United e noi un po’ in difficoltà in quanto a presenze e assenze. Devo dire che è stato un bellissimo regalo".



ZANIOLO - "Non l’ho ancora visto bene, prima di esprimere un giudizio mi piace guardarli per un po’ (i giocatori). Di certo se un ragazzo così giovane riesce a imporsi così presto con risultati a questi livelli potrebbe avere le stigmate del predestinato. Se lui ha preso dal papà, un combattente, sotto l’aspetto tecnico e del temperamento, dell’umiltà e della voglia di migliorare, stiamo parlando sicuramente di un talento incredibile".