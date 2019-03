Gigi Buffon, portiere del Paris Saint-Germain, ex numero 1 della Juventus, rilascia un'intervista all'ex United Rio Ferdinand: "Ho rifiutato tempo fa un'offerta molto importante dal Manchester City. Alla fine sono rimasto alla Juventus. Quando ero al Parma, Ferguson mi ha seguito tantissimo per due o tre anni, ma in quel momento Parma era il mio mondo e non me la sentivo di andarmene".



ANCORA SUL CITY - "Era l'anno in cui il City aveva iniziato a fare grandi acquisti per diventare una delle potenze calcistiche europee. E volevano che il primo ad unirmi a loro fossi io. L'offerta era davvero importante, ma alla fine ho deciso di rifiutare e sono rimasto alla Juve"