Compagni di squadra alla Juventus e in Nazionale., attraverso il proprio profilo Instagram, ha salutato così Giorgio Chiellini dopo l'annuncio dell'addio al calcio giocato da parte dell'ex difensore azzurro: "Giorgione, compagno di mille battaglie. Insieme abbiamo condiviso gran parte delle nostre carriere. Insieme abbiamo lottato, siamo caduti, ci siamo rialzati, abbiamo vinto. Sei stato il compagno di squadra che tutti avrebbero voluto avere, un vero leader dentro e fuori dal campo. Quanto tu sia stato unico già te lo hanno detto in tanti, quello che mi sento di dirti io è un semplice e gigantesco grazie per tutti i momenti che abbiamo vissuto insieme.In bocca al lupo per il tuo futuro amico mio".