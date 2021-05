"Ultimamente mi è arrivato il messaggio di un dirigente di una società che quanto a follia e ambizione potrebbe superarmi e a me piace questo". Così parlava Buffon dopo la finale di Coppa Italia dell’offerta fattagli recapitare da Adriano Galliani e dal suo Monza. L’approdo in Brianza dell’ormai ex portiere juventino è un’opzione concreta tanto che i betting analyst la quotano come prima opzione, in quota a 5, qualora il portiere scegliesse di non appendere i guanti al chiodo. Ma non c’è solo il Monza a sperare in un sì di Buffon: per gli analisti, infatti, c’è anche il derby romano ad affascinare il portiere con la Roma quotata, come riporta Agipronews, a 7,50 e l’approdo alla Lazio che vale 10 volte la posta. C’è poi anche l’opportunità Genoa, a 12, e il romantico ritorno a Parma - squadra nella quale esordì - in quota a 15, così come per Atalanta e Real Madrid, mentre l’approdo verso il campionato cinese vale 20 volte la posta, stessa quota riservata a Eintracht Francoforte, Dinamo Kiev, Sporting Lisbona, Galatasaray e Olympiacos.