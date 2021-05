e, per farlo, ha deciso di concedere una lunga intervista a JTV, nella quale ha ripercorso i suoi momenti più significativi in bianconero e si è proiettato sui progetti per il futuro., viene sugellato un fine rapporto con una bellissima vittoria e grandissime scene di empatia ed amicizia tra me e i miei compagni.In tutti questi anni sono diventato juventino, ho fatto miei determinati valori, ed adesso sono più felice di allora perchè sono juventino con coscienza, ho scelto di essere juventino", esordisce Buffon.Ho sposato la causa perchè ci credevo, perchè potevo tornare a vincere con la Juve. Qualche pensiero di andare via nel 2006 mi era venuto, ma poi la vita mi ha ridato tutto. Ho sofferto tanto dal 2006 al 2012, ero il portiere di riferimento ed ho deciso l'isolamento".Buffon coglie l'occasione anche per togliersi qualche sassolino: "Se tifo Juve i miei giocatori sono i più forti fino a maggio, non fino a febbraio.Regali non ne voglio, sentire che qualcuno dubitava mi ha spinto a lasciare la Juve".: "Ho bisogno di riposare e mettere nel mio serbatoio energie nuove. Non voglio pentirmi di qualunque scelta farò. Se sono felice oggi? Si molto, sono felicissimo, non chiedo di meglio.".