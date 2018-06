Niente linea dura dell'UEFA contro Gianluigi Buffon per l'espulsione (proteste) e l'attacco all'arbitro Oliver dopo Real Madrid-Juventus e il contestato rigore assegnato ai Blancos all'ultimo minuto: l'organo di controllo etica e disciplina infatti ha inflitto all'esperto portiere una squalifica di tre giornate da scontare in competizioni europee per il cartellino rosso e per 'principi generali di condotta'. Niente stangata quindi, primo passo che avvicina Buffon alla firma con il PSG, che attende il pronunciamento dell'UEFA in termini di Fair Play Finanziario.