Gigi Buffon, portiere ex Juventus, prossimo al trasferimento al Parma, a Sky Sport dice la sua su Gigio Donnarumma, che a breve diventerà un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain: "Non mi permetto di entrare nel merito delle scelte di Gigio. Ognuno di noi penso si debba fidare di lui. E' un portiere che può avere l'opportunità di scrivere la storia del ruolo e vincere qualsiasi tipo di concorrenza. Anche se per un anno dovesse giocare a intermittenza non ci sarebbe nulla da eccepire. Va in una grande squadre e quindi in progetto è a lunga scadenza".