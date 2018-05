"Eravamo quasi come fratelli, perchè eravamo sempre insieme in Nazionale. Ci divertivamo tutti a fargli degli scherzi, in modo che avesse una reazione. E le sue reazioni erano sempre spropositate. Mi ricordo ancora quando lo facevi arrabbiare che ti guardava in cagnesco e poi ti prendeva a schiaffi la faccia con entrambe le mani a mo' di piatti da suonare. Oppure partiva con il dito e te lo ficcava nella testa. La gente si buttava per terra dal ridere". Così Gigi Buffon ricorda alcuni momenti con Gattuso in un video fatto con gli Autogol.