Il giorno del ricordo. Sky Sport celebra Gigi Riva con uno speciale a cura di Federico Buffa. All'interno, anche un ricordo di Gianluigi Buffon: "Ricordo che Gigione, da bastian contrario duro e puro com'è sempre stato, nel momento massimo della festa soffriva nel vedere il nostro pullman, il nostro carro come si dice in gergo, era pieno di gente che magari ci aveva abbandonato a noi stessi. Anzi: ci aveva anche rinnegato. Ci fu molto vicino in alcuni momenti, ma ci capivamo nell'immediato. Abbiamo tanti punti in comune dal punto di vista caratteriale. Abbiamo sempre avuto dei confronti innanzitutto franchi, dai quali uscivamo sempre abbracciati. Ogni volta che ci vediamo, anche se è da tanto che non lo vedo nonostante ogni tanto gli telefoni, e quando lo sento per me è sempre un'emozione".