Buffon sul caso Acerbi: "Non ha detto no a Spalletti, ma a qualcosa di più grande che è l'Italia"

A poche ore di distanza dalla cocente delusione per l'umiliante sconfitta nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, il difensore dell'InterDopo il botta e risposta tra l'allenatore azzurro – che ha preso la parola in conferenza stampa da Coverciano – e il centrale milanese (che ha affidato il suo pensiero alla propria pagina Instagram, con toni anche molto polemici nei confronti di Spalletti),Queste le sue dichiarazioni a “La Domenica Sportiva”: "Alla fine figure come me e come Spalletti, o gli allenatori e dirigenti che ci sono stati prima, siamo qua ma siamo caduchi - spiega - P".Acerbi non ci sarà dunque venerdì 6 giugno, quando l'Italia inizierà il suo cammino di qualificazione ai Mondiali, ad Oslo contro la Norvegia, in una partita già fondamentale per gli equilibri di classifica. E ovviamente non sarà disponibile nemmeno per la successiva gara, del 9 giugno, contro la Moldavia. Queste erano state le frasi utilizzate da Francesco Acerbi nel corso della giornata di ieri attraverso i propri profili social:E se questo rispetto viene a mancare da parte di chi dovrebbe guidare un gruppo, allora preferisco farmi da parte. Non sono uno che si aggrappa a una convocazione: ho sempre dato tutto, ma non resto dove non sono più voluto davvero ed è chiaro che non faccio parte del progetto del ct. Questa è la mia decisione, e come ho detto stamattina al ct, non è definitiva né dettata dalla rabbia, né tanto meno dalla “depressione” per una finale Champions persa, ma solo da un bisogno di fare un passo indietro. Auguro il meglio alla Nazionale e come ai miei compagni: continuerò a tifare per loro con lo stesso attaccamento che ho sempre dimostrato in campo".Un messaggio particolarmente duro e che arrivava a distanza di qualche ora da parte delle parole dida Coverciano: "C'è da fare una precisazione:Io lo avevo convocato per quanto fatto vedere in questo periodo. E' vero che in fondo al campionato ci arriviamo tutti col fiato tirato, fare queste convocazioni non è stato facile ma dobbiamo mettere insieme tante di quelle cose.Non voglio pensare nulla: io devo dare forza alle cose che accadono. Stamattina via sms mi ha detto di no. Io gli ho risposto. Poi ci siamo sentiti al telefono, e di corsa ad allenarci perché chi c’è merita attenzione”.