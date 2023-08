L'ex portiere di Juventus e Parma, Gigi Buffon ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Nessun rimpianto per essermi ritirato dal calcio giocato. Sono fatto così: quando prendo una decisione, magari anche figlia delle emozioni, vado fino in fondo. Io ho detto basta dopo il primo tempo della semifinale d'andata dei playoff Cagliari-Parma. Mi ero preparato al meglio per quella sfida e poi, per una banalità, mi sono infortunato. La vita mi stava mandando un segnale chiaro, era arrivato il momento di smettere: così ho fatto. Ripeto: senza rimpianti e con tanta felicità per ciò che ho fatto in carriera e per quanto mi è stato restituito come affetto e di successi".