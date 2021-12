43 anni e la voglia di continuare a giocare. Sceso in Serie B con il Parma, Gigi Buffon ha fatto il punto sul suo futuro svelando le possibili prossime mete: "Mi piacerebbe andare a giocare in Messico o negli Stati Uniti - ha detto il portiere al canale americano TUDN - Sono esperienze che vorrei fare, ma vediamo cosa succederà. Il futuro? Non so se diventerò un allenatore, quello che vorrò sempre fare è migliorare".



CHAMPIONS - "Il fatto di non averla vinta tiene ancora vivo il mio agonismo. Se l'avessi vinta, forse, non avrei avuto più nessun obiettivo importante da vincere e mi sarei ritirato. I migliori portieri di oggi? Oblak, Courtois, Donnarumma, Neuer, ter Stegen e Navas. Li metto tutti sullo stesso gradino, con Gigio che potrebbe superare gli altri nel giro di un anno; ha il potenziale per superarli".