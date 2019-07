Un dejà-vu per Gigi Buffon. Dopo una sola stagione tra alti e bassi al Psg, il portiere è pronto a tornare alla Juventus. Il giocatore è atteso domani al JMedical per le visite mediche con il club bianconero.



CONTRATTO - Nei giorni scorsi è stato trovato l'accordo tra Buffon e la Juventus: un anno di contratto da giocatore fino al 2020, con bonus legati ai successi di squadra, poi futuro da dirigente, passaggio fondamentale al quale Buffon teneva molto, già assicurato dal presidente Agnelli.​



RUOLO - Sulla carta il suo ruolo sarà quello di vice Szczesny: punto di riferimento per lo spogliatoio juventino e per il nuovo allenatore Maurizio Sarri (anche lui arriverà domani). Ingaggio da circa 2/2,5 milioni di euro, numero di maglia ancora da decidere con priorità di scelta al polacco. Dettagli. Quello che conta è che Buffon sta per (ri)diventare bianconero. Domani le visite mediche con la Juve, Buffon is back.