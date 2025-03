Buffon: "Vi spiego perché non ho mai baciato la maglia della Juventus. Mio figlio Thomas da Fortnite alla Serie B"

AFP via Getty Images

Il capo delegazione dellaitaliana Gigiha presenziato al master in Management delle Imprese Creative e Culturali dellaL'ex portiere diha parlato della sua carriera, dei suoi momenti alti e di quelli bassi. Queste le sue parole.Però a parte gli scherzi sono veramenteperché lui ha iniziato a giocare veramente tre anni fa, ha fatto un anno in una squadra di Torino, poi è andato a Pisa l’anno scorso e ha già esordito e significa che. Un ragazzo grande e maturo. Racconto questo aneddoto: lui inizia a giocare che aveva 8 anni e me lo chiede la, loro lo chiedono a me, perché io ho questa cosa che non chiedo mai niente a nessuno perché voglio essere libero e sereno di poter guardare in faccia tutti ed essere libero.Dopo sei mesi la Juve mi chiede di mandarlo, e io glielo chiedo e lui mi dice. Poi dopo sei mesi mi dice che di nuovo si è stancato. Allora io gli dico,Per cui lui per quattro anni, anche per ribellione, non fa niente, gioca a Fortnite, mi chiede di accompagnarlo a tornei diall’estero. Per cui lui arriva a 14 anni così, io a 14 anni ero già in giro per l’Italia e l’Europa con la nazionale".

"Io penso che non sia cambiato tanto il calciatore, ma siano cambiate le esigenze della società, per cuiQuando ho giocato io e ho avuto l’opportunità di stare a contatto con tanti giocatori bandiera e facevo delle riflessioni sul perchéNon è che mi abbiate mai visto baciare la maglia della Juve o del Parma, maIl motivo è che io sono stato in questi posti così tanto, perché avevo creato con la gente di questi ambientie quindi per me non è che uno è stato lì per la maglia ma per l’ambiente, se io invece di Agnelli, di Marotta, di Ancelotti avessi trovato altre persone, magari ci stava che avrei fatto un’altra strada.