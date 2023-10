Una vita a ritmo di rock and roll, a cinquant'anni come a venti.', e il 10 novembre il cantante sarà in concerto all'Arci Bellezza di Milano. "Per essere rock and roll non bisogna essere per forza un cantante" ci tiene a precisare nella nostra intervista. Già, perché un po' di rock and roll c'è anche nella sua Juve."Il più rock and roll in questo momento è Weston McKennie, tornato in bianconero con lo spirito giusto. Quando arrivò mi colpì subito, poi le prestazioni non furono tutte indimenticabili ma quel gol contro il Barcellona ce lo ricordiamo ancora. Sono contento che sia tornato, ha una grande personalità"."Non voglio fare l'eterno giovane, sono un uomo di 50 anni con moglie e due figli. Ma mi piace confrontarmi con i giovani, guardare spesso TikTok... in questo modo mi sento più presente nel mondo. E in generale, fare musica mi tiene vivo e lucido. Quindi sì, direi che mi sento un po' come la Juve di Allegri dove ultimamente le giocate principali arrivano dai giovani"."Non mi soffermo sul lato scandalistico di chi fa gossip sulle spalle di altri. Io dico che è vero che Fagioli ha sbagliato, ma chi non sbaglia nella propria vita?! Attenzione, non lo sto giustificando: penso che la noia abbia portato Nicolò e altri coetanei a fare certe scelte. Sono giovani, concentrati sul calcio e la divagazione sulla ludopatia può diventare un problema. Una trappola. Adesso è giusto che chi ha sbagliato paghi e serva di lezione, ma criminalizzare i giovani è un modus operandi che mi ha sempre irritato"."Vivo a Bruxelles e quando posso vado a vedere la partita al pub dove ci sono sempre altri juventini; se non riesco mi metto sul divano davanti alla tv insieme a mio figlio di sette anni mentre mia moglie si guarda altre cose da un'altra parte"."Eh sì, per forza. A sette anni ormai penso sia salvo... Al di là degli scherzi, è ovvio che l'ho un po' indirizzato verso i colori bianconeri, anche se sono aperto a tutto: un giorno mi ha chiesto di comprargli una maglietta della Roma e l'ho fatto senza problemi"."Per ora gioca a calcio qui in Belgio con una squadra locale e suona la batteria, poi sarà lui a scegliere la sua strada"."No, mai. Per un po' ho giocato nella squadra del paese, ma da lì a diventare calciatore ce ne passa. Però posso dire che faccio il centrale di difesa nella Nazionale Cantanti"."Insulto per scherzo gli attaccanti, faccio qualche falletto quando serve... Sono un difensore di personalità alla Chiellini. Giochiamo sempre per beneficenza, non ci facciamo mai male"."Mi è sempre piaciuto, anche se quando era tornato non ero convintissimo perché per me i richiami del passato rischiano di essere un flop. Soprattutto quando c'è stata una storia così grande come quella di Max con la Juve. Io avrei fatto fare un altro anno a Pirlo, ma ad Allegri riconosco il fatto di essere stato capace di compattare squadra e spogliatoio scossi da diverse vicende. E' vero che ogni tanto sbaglia, però lo ammette sempre. La squadra sta andando bene, lui sta facendo quello che serve: tenere la squadra in alto in un momento di transizione"."Nel calcio si tende sempre a dire che la favorita non è mai la tua squadra. Stavolta però penso sia vero: l'Inter è la squadra che sta giocando meglio, da juventino è difficile ammetterlo ma è così. Però siamo a inizio stagione, ci sono ancora tante variabili tra le quali la Champions League che potrebbe far accumulare stanchezza alle nostre rivali. Diciamo che arriviamo tra le prime tre, vedremo in che posizione"."Bastoni, ma è talmente interista che non credo possa venire alla Juve. Però mi piace molto per il carattere e temperamento. Leggo che la dirigenza sta cercando un centrocampista, ma io sinceramente non credo ci sia bisogno di nessun rinforzo; anzi, visto che stiamo investendo sui giovani io punterei molto su Miretti. Se Allegri crede in questo ragazzo deve dargli fiducia".