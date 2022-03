Il sindaco polacco di Przemysl, Wojciech Bukan non ha cambiato idea e non ha alcuna intenzione di chiedere scusa a Matteo Salvini e, parlando in patria nelle ultime ore ha addirittura rincarato la dose.



"Ho detto tutto quello che avevo da dirgli. La guerra non è iniziata due giorni fa, ora si è solo estesa a tutto il Paese. All'epoca Salvini ha continuato a sostenere Putin e la sua guerra, questa è la cosa terribile. Ora viene qui a mostrare solidarietà ai profughi. Quello dell'ex ministro è stato un gesto ipocrita. La nostra priorità è organizzare dei punti di ristoro. Przemysl fa 60 mila abitanti, in due settimane sono passate da qui mezzo milione di persone. Nei prossimi giorni ci aspettiamo una nuova ondata che potrebbe creare problemi".