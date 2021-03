Andrey Galabinov, centravanti dello Spezia, guiderà l'attacco bulgaro nella sfida di qualificazione al prossimo Mondiale in programma domani contro l'Italia. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa sul match: "Ho saltato la prima partita per essere pronto ad affrontare l'Italia dopo un piccolo problema fisico. Niente di grave, ero solo stanco. La gara contro gli azzurri per me sarà speciale, cercherò di dare il massimo per il mio Paese".



Pensa di poter segnare un gol a Donnarumma?

"Non credo che sia impenetrabile, certo che proverò a segnare. Mi auguro personalmente che l'Italia sottovaluti la partita, anche se noi penseremo solamente alla nostra prestazione".