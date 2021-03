Alle 20.45 l'scende in campo per la seconda gara di qualificazione al Mondiale di. A dirigere la gara c'è lo sloveno Slavko, coadiuvato da Tomasze Andraz, con Matejcome quarto uomo. Il fischietto sloveno ha diretto, in questa stagione, sia Inter che Milan: i nerazzurri nello 0-0 casalingo contro lo Shakhtar, i rossoneri nell'1-1 di Old Trafford con lo United, col gol annullato a Kessie. Ricordiamo che nelle qualificazioni non ci sono né ilné la. Di seguito gli episodi da moviola.Servito da Chiesa, Belotti calcia male col destro poco fuori dall'area piccola: toccato da un avversario intervenuto in scivolata, il direttore di gara stava per fischiare poi ci ha ripensato.Chiesa travolge Tsvetanov per raggiungere il pallone lanciato da Bonucci: fallo.Chiesa anticipa due avversari in area di rigore che intervengono in scivolata: l'esterno Italiano chiede il rigore, non è d'accordo il direttore di gara che concede l'angolo.' Proteste degli Azzurri per un fallo fischiato in pressione offensiva agli avanti della squadra di Mancini: non sembra esserci nessun contatto.