Archiviata la pratica Irlanda del Nord, l'Italia di Roberto Mancini è pronta ad affrontare la prima trasferta nel girone di qualificazione al prossimo Mondiale. A Sofia, contro la Bulgaria, gli Azzurri cercano un successo per mantenere la vetta della classifica e prendere ulteriore slancio, oltre che provare a imporsi per la prima volta nella nostra storia sul campo degli avversari di giornata, battuti all'esordio dalla Svizzera.



Mancini ha preannunciato qualche cambiamento di formazione rispetto all'ultima partita: in difesa, spazio ad Acerbi al posto di Chiellini, in mezzo al campo si rivede l'interista Barella - con le conferme di Locatelli e Verratti - mentre sarà Belotti (a bersaglio già 9 volte nei match esterni con l'Italia) a guidare un tridente offensivo completato da Chiesa e Insigne.





Ore 20.45





BULGARIA-ITALIA, LE PROBABILI FORMAZIONI





BULGARIA: P. Iliev; Antov, Bozhikov, P. Hristov; Cicinho, Kostadinov, Malinov, Tsvetanov; Chochev, Despodov; Galabinov.



ITALIA: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.





IN TV: Rai 1