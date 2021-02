commessi ai tempi delle scuole.La vicenda è scoppiata dopo la denuncia, attraverso un lungo post sui social, da parte di una ex compagna di scuola.. Ha raccontato anche di vari episodi di aggressioni fisiche, insulti e minacce psicologiche: le gemelleUn’altra ex compagna ha raccontato che le gemelleAltre vittime, che hanno vissuto la stessa esperienza, non hanno ancora avuto il coraggio di parlare in pubblico e l’agenzia di stampa Yonhap ha dichiarato di non aver riferito ulteriori particolari sul bullismo da parte delle YeongLe due ragazze, oggi 24enni e stelle dello sport,. "Sì, ho causato dolore a molte persone quando ero immatura e irresponsabile. Chiedo scusa con sincerità a coloro che ho fatto soffrire a scuola" ha affermato Jae-Yeong. L’altra sorella, Da-yeong, si è detta pronta ad incontrare di persona le vittime per togliersi un peso dalla coscienza. Tuttavia, la ex compagna che ha avuto il coraggio di denunciare ha rifiutato pubblicamente le scuse, dichiarando: "Ho cercato di dimenticare ma non ci riesco ancora oggi, mentre loro si sono rifatte una vita".A seguito di questa denuncia,(la presidenza della Repubblica)Secondo la decisione della Federazione Sudcoreana di Pallavolo (KOVO) le due non possono più giocare eguidata dal tecnico italiano Stefano Lavarini. Gli sponsor delle due campionesse hanno inoltre cancellato i contratti.Con l’assenza delle due titolari nel sestetto base, protagoniste della qualificazione,Nonostante la pallavolo sia uno sport molto popolare nel Sud Corea, nessun tifoso ha però proferito parola per convincere le autorità sportive a passare oltre.