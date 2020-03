Andrà in onda domani il derby della Ruhr numero 180 tra il Borussia Dortmund (1,38) e lo Schalke04 (7,95). I gialloneri vengono dalla sconfitta 2-0 contro il Paris Saint-Germain che è costata l’eliminazione in Champions League, mentre la squadra di Wagner arriva da un pareggio contro l’Hoffenheim. Nonostante i favori degli analisti, questo derby ha sempre messo a dura prova il Borussia Dortmund, che ha vinto solo uno degli ultimi 8 incontri. L’esito del match d’andata, finito 0-0, sembrerebbe lontano dai pronostici dei quotisti, che considerano più probabile il 2-1 (9,07) per i padroni di casa, attualmente lontani solo quattro punti dal Bayern Monaco primo in classifica. Alle 18.30 l’Union Berlino (13,00) ospiterà la capolista Bayern Monaco (1,22). I tifosi non hanno dubbi sull’esito della partita: il 78% si schiera a favore dei bavaresi mentre solo il 7% confida nel successo dei padroni di casa. La squadra di Hans-Dieter Flick potrebbe essere avanti già dal primo tempo (1,55). Sulla lavagna il risultato più atteso è lo 0-2 (8,12) a favore del Bayern Monaco.