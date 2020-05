Il calcio ai tempi del coronavirus. In Germania si gioca, seconda giornata di Bundesliga dopo lo stop forzato a causa del virus. Ovviamente, però, senza tifosi. Il Borussia Monchengladbach, per la partita con il Bayer Leverkusen, ha deciso di non lasciare sguarniti gli spalti. Almeno, non all’occhio. Ed allora ecco dei tifosi di cartone! E lo stadio sembra pieno.



Nella gallery tutte le foto dei tifosi di cartone!