La partita dei sogni, quella che, in Germania, tutti aspettano. Domani sera alle 18.30, all’Iduna Park di Dortmund, i padroni di casa del Borussia, secondi della classe a quattro punti dalla vetta, ricevono i campioni del Bayern Monaco, al comando della classifica con 61 punti. Il match scudetto può riaprire la Bundesliga o chiuderla, forse, definitivamente. I betting analyst vedono favoriti i rossi di Baviera nonostante giochino in trasferta: il successo di Lewandowski e compagni, il dodicesimo nelle ultime tredici uscite in campionato, è dato a 1,85 mentre quello dei padroni di casa è in lavagna a 3,60. Vista la potenza offensiva di entrambe, si prevede un match ricco di gol visto che l’Over 3,5 è in quota a 1,85. Lo dimostrano anche i risultati degli ultimi due confronti diretti all’Iduna Park: il 3-2 per i padroni di casa, risultato della scorsa annata, si gioca a 22,00 mentre l’1-3 per gli ospiti, con il quale il Bayern espugnò Dortmund due stagioni fa, pagherebbe 13 volte la posta. Gialloneri contro biancorossi vuol dire però anche la sfida tra Haaland e Lewandowski. Gli analisti di Snai vedono il polacco, grande ex della partita, come primo marcatore a 4,50; al contrario la giovane stella norvegese è quotata a 6,50 per aprire le marcature.