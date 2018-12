Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri termina oggi con due partite il programma della 17esima giornata di Bundesliga: alle 15.30 il pericolante Augsburg, quindicesimo a solo un punto dalla zona retrocessione e a secco di vittorie da sette turni (tre pari e quattro ko) riceve il lanciato Wolfsburg di Labbadia, in serie da positiva da cinque giornate con quattro vittorie e un pari, in piena zona Europa League e a meno sei dalla zona Champions. Alle 18 tocca poi all'Hoffenheim ospitare il Mainz: i padroni di casa non perdono da nove gare ma sono reduci da cinque pareggi di fila e occupano il settimo posto, alla ricerca di punti che potrebbero rilanciarli in ottica Champions, mentre gli altalenanti ospiti si trovano a metà classifica e devono ancora capire cosa fare del proprio campionato.