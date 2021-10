Dopo il 5-0 dell'Hoffenheim ieri al Colonia, l'ottava giornata di Bundesliga continua oggi con altre sei partite., decimo e con due sconfitte nelle ultime due partite. Union Berlino-Wolfsburg è uno scontro diretto con vista sull'Europa (ospiti quinti a 13 punti e padroni di casa un gradino sotto con un solo punto di differenza), quella tra Bochum e Furth è una sfida a chi sta peggio tra le due neopromosse: i biancoblu hanno perso quattro partite nelle ultime cinque e pareggiato l'altra, il Furth non ha ancora mai vinto in questa stagione.- Il Lipsia si è rialzato un po' in classifica grazie alle ultime due vittorie consecutive, è a -2 dalla qualificazione in Conference League e oggi affronterà il Friburgo quarto che sogna il primo posto in caso di tre punti e di non vittoria del Dortmund. L'ultima gara delle 15.30 è quella tra Eintracht Francoforte ed Hertha Berlino: chi vince si allontana dalla zona retrocessione., nella quale entrambe le squadre vogliono dare continuità agli ultimi risultati positivi per agganciare la zona europea.