Dopo la settimana di coppe, con l'arrivo del weekend tornano in campo i massimi campionati europei. Si comincia questa sera, con l'anticipo della 22esima giornata di Bundesliga in programma: alle 20.30 il Bayern Monaco di Robert Kovac va alla WWK Arena di Augsburg per affrontare i padroni di casa allenati da Manuel Baum. I bavaresi, reduci dall'eliminazione ai rigori in Coppa di Germania e in attesa degli ottavi di Champions contro il Liverpool, vogliono accorciare dal Borussia Dortmund capolista, distante cinque punti, e allungare sul Borussia Monchengladbach terzo; dal canto loro i padroni di casa necessitano di punti salvezza, visto che hanno solo tre punti di margine sulla zona rossa.