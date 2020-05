Non c'è mai sosta nel nuovo calendario della Bundesliga. A poche ore dalla chiusura del turno infrasettimanale è di nuovo tempo di calcio. Alle 20.30, Friburgo e Bayer Leverkusen anticipano il programma della 29° giornata. I padroni di casa, guidati da Vincenzo Grifo, sono reduci dal 3-3 sul campo dell'Eintracht Francoforte e inseguono ancora la prima vittoria dopo il lungo stop per la pandemia. Non se la passano meglio gli ospiti, che dopo il 3-1 in trasferta contro il Borussia Moenchengladbach, sono caduti rovinosamente 4-1 in casa contro il Wolfsburg. Havertz e compagni, quinti a quota 53, cercano punti importanti in chiave Champions League, mentre i bianconeri inseguono la qualificazione all'Europa League.



STATO DI FORMA - Si riparte, negli scontri diretti, dall'1-1 dell'andata firmato da Holer e Diaby. L'ultima vittoria dei padroni di casa risale al 7 marzo, con il 3-1 sull'Union Berlino. In generale, sono solo due i successi conquistati nelle ultime 10 uscite. Il Bayer, invece, ha vinto 7 delle ultime 10 uscite in Bundes. Occhi puntati sul talentino Kai Havertz, seguito anche dalla Juve e autore di 4 gol nelle ultime 3 e su Robin Koch, difensore che piace molto a Milan e Napoli.