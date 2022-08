Dopo il via al campionato nello scorso weekend, torna protagonista la Bundesliga, con il programma della seconda giornata che si apre quest'oggi alle 20.30: al nuovissimo Stade Europa-Park in scena l'anticipo di lusso tra i padroni di casa del Friburgo di Christian Streich e il Borussia Dortmund di Edin Terzic, confermato dopo la buona parentesi della scorsa stagione al posto dell'esonerato Marco Rose: sfida pirotecnica tra due squadre protagoniste nella passata annata della qualificazione all'Europa League, dopo una lotta serrata per entrare in Champions, e del secondo posto. Entrambe sognano in grande: il Friburgo di Vincenzo Grifo è partito con la roboante vittoria di Augsburg, mentre i gialloneri hanno sconfitto il Bayer all'esordio grazie a Marco Reus.