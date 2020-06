Torna ad alzarsi il sipario sulla Bundesliga: alle 20.30, Friburgo e Borussia Monchengladbach aprono il programma della 30° giornata. I padroni di casa sono alla ricerca del primo successo dalla ripresa post-coronavirus: nelle ultime quattro gare giocate, infatti, sono arrivati due pareggi (contro Lipsia ed Eintracht) e due sconfitte (contro Werder Brema e Bayer Leverkusen). Se la passa meglio il Gladbach, reduce dal poker (4-1) contro l'Union Berlino: nel complesso, sette punti nelle ultime quattro per Thuram e compagni.

In classifica il Friburgo (8° a 38 punti) vuole avvicinarsi alle zone europee, mentre gli ospiti possono momentaneamente superare il Lipsia e portarsi a -1 dal Borussia Dortmund, secondo in classifica.