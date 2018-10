Torna in campo questa sera la Bundesliga, con l'anticipo della nona giornata in programma alle 20.30 allo Schwarzwald-Stadion di Friburgo tra i padroni di casa guidati da Christian Streich e il Borussia Monchengladbach di Dieter Hecking: i rossoneri sono reduci da due pareggi e necessitano dei tre punti per risalire la china dall'undicesimo posto, mentre i bianconeri, reduci da quattro risultati utili di fila, sono al secondo posto a meno tre dal Borussia Dortmund e con una vittoria si porterebbero in vetta.