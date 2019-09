Dopo le gare del turno infrasettimanale, torna subito in campo la Bundesliga con l'anticipo della sesta giornata: stasera alle 20.30 presso lo Stadio An der Alten Forsterei di Berlino la neopromossa Union, reduce da due sconfitte di fila e fin qui autrice di una sola vittoria in campionato, riceve l'altalenante Eintracht Francoforte di Andrè Silva, a secco da due giornate e alla ricerca dei tre punti per risalire in classifica