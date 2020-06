Andrè Silva batte Piatek: la doppietta del portoghese, entrato al 46' consente all'Eintracht di sconfiggere l'Hertha Berlino del polacco, in rete per il provvisorio 1-0, nella sfida tra i due ex Milan. Ancora in gol l'attaccante olandese del Wolfsburg Wought Weghorst: con la doppietta di oggi contro il Friburgo sale a quota 14 gol in Bundelsiga.