La Bundesliga non si ferma mai: il weekend del 30esimo turno del massimo campionato tedesco termina questa sera con il posticipo della ​WWK Arena di Augsburg, in scena dalle 18 tra i padroni di casa guidati da Heiko Herrlich, tecnico subentrato durante la pausa per il Covid, e il Colonia di Markus Gisdol. Una delicata sfida salvezza, a cinque giornate dalla fine: i padroni di casa, a secco da due turni, sono infatti 13esimi in classifica, a -3 dai rivali odierni e rispettivamente a +4 e +6 su playout e retrocessione diretta, mentre gli ospiti. che non vincono da quattro giornate, non vogliono essere invischiati nella lotta per non retrocedere. Sfida nella sfida, quella tra i due bomber Niederlechner e Jhon Cordoba, rispettivamente 11 e 12 gol in campionato fin qui.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Augsburg (4-2-3-1): Luthe; Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max; Khedira, Gruezo; Vargas, Richter, Sarenren-Bazee; Niederlechner.



Colonia (4-2-3-1): Horn; Ehizibue, Leistner, Czichos, Schmitz; Skhiri, Hector; Kainz, Uth, Jakobs; Cordoba. ​