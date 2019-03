Si apre alle 20.30 la 24esima giornata di Bundesliga. La capolista Borussia Dortmund va alla WWK Arena, tana dell'Augsburg quartultimo. Tornati alla vittoria nell'ultimo turno, i gialloneri hanno visto avvicinarsi, in maniera minacciosa, il Bayern Monaco, che insegue a meno 3: per Sancho e compagni, oggi, c'è l'occasione per passare un altro weekend da capolista.



Dall'altra parte, una squadra in piena crisi: 4 sconfitte nelle ultime 5, 3 consecutive, due punti sopra lo Stoccarda, terzultimo. Sogni di gloria contro incubo retrocessione: Augsburg-Borussia Dortmund è anche questo.