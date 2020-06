Il big match della 30esima di Bundesliga si gioca alla BayArena tra Bayer Leverkusen e la capolista Bayern Monaco. I padroni di casa lottano per un piazzamento Champions mentre i bavaresi, con una vittoria, potrebbero mettere la parola fine sul campionato. La trasferta non è delle più semplici, ma il pronostico degli esperti - si legge in una nota - è a senso unico: nettamente avanti il Bayern Monaco, a 1.48, il successo del Leverkusen è a 5.75, il pareggio vale 4.75. Gli scommettitori si schierano sicuri con la squadra di Flick, che ha il 91% delle preferenze. Il match è anche una sfida tra marcatori, da una parte Havertz, salito 11 reti stagionali, contro Gnabry: il favorito è il biancorosso, a 2.85, a 5.50 Havertz, lo stesso numero di reti è l’opzione più probabile, a 1.75. A Lewandowski manca un solo gol per toccare i 30 stagionali in campionato, un’altra rete è data a un facile 1.50.