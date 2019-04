Una partita che vale una stagione e che, almeno secondo i betting analyst, si apre con larghi favori per il Bayern Monaco. La Bundesliga arriva alla sfida decisiva domani, quando Kovac e i suoi ospiteranno il Borussia Dortmund, di nuovo primo in classifica in solitaria (a +2 sugli avversari) dopo il pareggio dei bavaresi con il Friburgo. A pesare tantissimo negli equilibri delle quote è il fattore campo: il Bayern ha sempre vinto le ultime sette partite di campionato giocate in casa, chiudendo con due 6-0 consecutivi i due appuntamenti di marzo, contro Wolfsburg e Mainz. La vittoria sorpasso, riporta Agipronews, vola dunque a 1,52 sul tabellone Stanleybet.it e già per il pareggio si sale a 4,50. Per i gialloneri, che tra Bundesliga e Champions hanno vinto solo una delle ultime cinque trasferte, si sale a 5,50. In primo piano, come sempre, l’Over, esito con cui le due squadre hanno chiuso gli ultimi sette scontri diretti. Le aspettative su spettacolo e gol sono altissime anche per la sfida in campo tra i due padroni della classifica cannonieri: per il Bayern spicca Robert Lewandowski (attualmente in testa con 19 reti), mentre il Borussia punta su Paco Alcacer (16 gol). Stavolta un’altra partita da almeno tre reti complessiva è data a 1,40, per il Goal si sale a 1,47.