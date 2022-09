Dopo la sosta, la Bundesliga riparte subito con un big match. I campioni in carica del Bayern Monaco non vincono da 4 partite consecutive e si sono ritrovati al quinto posto, a meno cinque dalla capolista Union Berlino. In un’atmosfera comunque vivace ed allegra per l’Oktoberfest, all’Allianz Arena arriva il Bayern Leverkusen. Le Aspirine se la passano ancora peggio, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite e cinque soli punti in classifica, al penultimo posto assieme a Stoccarda e Wolfsburg. Sarà una partita fondamentale anche per i due allenatori, Julian Nagelsmann e Gerardo Seoane, entrambi finiti nel mirino di stampa e tifoseria e a rischio esonero.