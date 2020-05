Prosegue il 27esimo turno della Bundesliga, alle 18.30 tocca al Bayern Monaco capolista: dopo il successo contro l'Union Berlino alla prima partita della ripresa, i bavaresi ospitano un Eintracht Francoforte in crisi di risultati (4 sconfitte consecutive) per cercare il sesto successo di fila (13esimo risultato utile consecutivo) e allontanare nuovmente il Borussia Dortmund secondo.



STATISTICHE E PRECEDENTI - L'ultimo precedente sorride però proprio all'Eintracht: il 5-1 del girone d'andata è la più grande vittoria in Bundesliga contro il Bayern dal 1977 (allora 4-0) ed è costato la panchina di Niko Kovac, esonerato per fare posto a Flick. I bavaresi, tuttavia, hanno vinto tutte le ultime 10 gare casalinge contro l'Eintracht, la più lunga striscia in casa contro qualsiasi squadra nel massimo campionato tedesco. Allargando il conto, sono 12 vittorie nelle ultime 13 partite interne di Bundesliga contro il club di Francoforte (un pareggio) con un punteggio complessivo di 40-6.



Fischio d'inizio ore 18.30



FORMAZIONI UFFICIALI



Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Muller, Kimmich, Goretzka; Perisic, Lewandowski, Coman.



Eintracht: Trapp; Hinteregger, Rode, Toure; Da Costa, G. Fernandes, Ilsanker, N'Dicka; Gacinovic, André Silva, Kostic.