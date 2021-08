Sarà ancora una volta Bayern Monaco contro tutti. La squadra guidata dal nuovo tecnico, l’ex Lipsia Julian Nagelsmann, va alla caccia del decimo titolo nazionale consecutivo, partendo con tutti i favori della vigilia. La conquista del Meisterschale da parte di Lewandowski e compagni, per gli analisti di Stanleybet.it, vale 1,16 volte la posta. L’avversaria numero uno del Bayern sarà il Borussia Dortmund, ultima squadra con il titolo del 2011-12 a spezzare l’egemonia bavarese. Guidata dal centravanti norvegese Haaland, la formazione del nuovo allenatore Marco Rose, sogna un’impresa in quota a 8. Leggermente più attardato troviamo il Lipsia, secondo nell’ultima Bundesliga, ma orfano proprio dell’artefice del capolavoro degli ultimi anni, quel Nagelsmann passato a rinforzare i rivali del Bayern Monaco. Un successo dei giovani guidati da mister Jesse Marsch si gioca a 8.50. Vale addirittura 45 volte la posta il titolo del Bayer Leverkusen, del nuovo allenatore, l’ex Young Boys, Gerardo Seoane, con le “Aspirine” che puntano all’agognato primo campionato tedesco della loro storia sfuggito diverse volte a cavallo tra gli anni ’90 e ’00. Avrebbe del miracolo sportivo la vittoria finale del Wolfsburg, quarta nell’ultimo campionato e alle prese con l’ennesimo cambio tecnico, come tutte le prime sei dell’ultimo campionato. Sarà compito di Mark Van Bommel emulare la fantastica stagione 2008-09 con il secondo Meisterschale dei “Lupi” in quota a 60.