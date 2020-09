Il, che ha salutato, ufficialmente un nuovo giocatore del, e Ivan, rientrato all', attende, alle 20.30, loin una sfida che mantiene sempre il suo fascino. ​I bavaresi hanno una grande tradizione nella gara d'apertura della: nelle ultime 8 stagioni ha vinto 7 partite pareggiandone una. Inoltre nelle ultime 10 partite casalinghe di campionato la squadra di Flick non ha mai perso.Manuele Alexander, portieri del Bayern, sono gli ex, ed ex capitani, dello Schalke. Finita la stagione alzando la coppa dalle grandi orecchie sotto il cielo di, Lewandowski e compagni potranno ora contare su Leroy, prelevato dale ora a disposizione di. Dall'altra parte, lo, che ha abbracciatodall'Eintracht edall'Hertha. Poco mercato da entrambe le parti. E ora si inizia a fare sul serio.