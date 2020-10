Dopo il pareggio di ieri tra Schalke e Stoccarda, la sesta giornata di Bundesliga continua oggi con altri cinque match. Il Dortmund vince 2-0 in casa della neopromossa Arminia Bielefeld che perde la quarta partita di fila. Senza Haaland, assente per problemi al ginocchio, la squadra di Favre, conquista i tre punti grazie a una doppietta di Hummels. Alla stessa ora il Bayern Monaco vince 2-1 in trasferta con il Colonia: fuori Lewandowski, decisivi i gol di Muller (su rigore) e Gnabry. Inutile la retale di Drexler per il Colonia. Nelle altre partite, 3-1 dell'Augsburg al Mainz e 1-1 tra Eintracht Francoforte e Werder Brema: l'ex milanista Andrea Silva risponde a Sargent.



Tra le gare più importanti c'è quella delle 18.30 tra Borussia Monchengladbach e Lipsia: i padroni di casa hanno fermato il Real Madrid nell'ultimo turno di Champions grazie a una doppietta di Thuram e cercano i tre punti per entrare in zona Champions, il Lipsia capolista è ancora imbattutto in campionato (4 vittorie e un pareggio), ma viene da un brutto ko per 0-5 contro il Manchester United.