Al via il 22esimo turno di Bundesliga con un match ad alta quota in questo venerdì, alle 20.30 si affrontano Borussia Dortmund ed Eintracht Francofrte: i gialloneri cercano il successo per agganciare momentaneamente il Lipsia al secondo posto, gli ospiti sono invece a caccia di tre punti per riaprire la corsa a un posto in Europa.