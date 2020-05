Finalmente ci siamo, la Germania fa da apripista: riparte il calcio giocato con la 26esima giornata della Bundesliga. Ed è subito spettacolo con il derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04. Una partita storica, derby numero 180 tra le due squadre, con cui il calcio europeo riparte dopo lo stop dovuto alla diffusione del coronavirus.





I gialloneri di Favre si stanno giocando il titolo con il Bayern: in caso di vittoria arriverebbero ad un solo punto dalla capolista, impegnata domani. Prima della pausa, i successi consecutivi erano stati 4. Non altrettanto positiva l’ultima parte di stagione dello Schalke, capace di vincere una sola volta in tutto il 2020, lo scorso 17 gennaio, 2-0 in casa contro il Borussia Monchengladbach. C’è però un precedente che sorride ai biancoblù: l’unica sconfitta al Signal Iduna Park del Dortmund sotto la guida Favre è arrivata proprio contro lo Schalke, 2-4 il 27 aprile del 2019.



Tanti i talenti da tenere d’occhio. Un nome su tutti Erling Braut Haaland, punta classe 2000 letteralmente esplosa in questa stagione, prima con la maglia del Salisburgo, poi in Germania. Il norvegese piace alla Juve, così come Sancho e Hakimi, in prestito al Dortmund ma di proprietà del Real Madrid.



FORMAZIONI UFFICIALI:



Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro; Reyna, Brandt; Haaland.



Schalke 04: Schubert; Kenny, Todibo, Sané, Nastasić, Oczipka; Caligiuri, McKennie, Serdar, Harit; Raman.